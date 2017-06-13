В Киеве произошел взрыв в маршрутке, есть раненые (ФОТО)

В Шевченковском районе взорвалась охлаждающая система в маршрутке №455. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

В результате горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси, пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание - его пассажиры вынесли из автобуса.





Все пострадавшие получили ожоги различных степеней тяжести. Трем пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, двух пассажиров (одна из которых беременная женщина) госпитализировала скорая помощь. Ожоги не были слишком серьезными, так что жизни пострадавших ничего не угрожает.





На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове авто с пьяным водителем столкнулось со "скорой".