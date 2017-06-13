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Украина
13 июня 17, 18:13
В "Укрзалізниці" проходят обыски (ВИДЕО)
Укрзалізниця
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Одного из руководителей департамента локомотивного хозяйства подозревают в растрате крупной суммы
Генеральная прокуратура Украины подозревает одного из руководителей департамента локомотивного хозяйства ОАО Укрзалізниця в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, подозреваемый отсутствовал на рабочем месте, поэтому сообщение о подозрении было вручено через администрацию Укрзалізниці.

Сообщается, что указанное лицо вносило в официальные документы ложные сведения об использовании запчастей к тепловозам. Следствие установило, что поставляемые одним из хозсубъектов запчасти не пригодны для использования. "Только по одному контракту таким образом растрачено 12,8 млн грн", - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГПУ, СБУ и Нацполиции в Киевской области проводят следственные действия - обыск в департаменте локомотивного хозяйства Укрзалізниці.

Кроме того, в уголовном производстве исследуются факты растраты средств филиалами Укрзалізниці под предлогом проведения ремонтных работ подвижного состава. По подсчетам ГПУ, ущерб может составлять сотни миллионов гривень. 



источник: liga.net
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