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Новости
Украина
13 июня 17, 20:02
Тука озвучил предполагаемые сроки деоккупации Донбасса
Тука
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Заместитель министра по вопросам ВОТ Георгий Тука считает, что на развитие событий в Донбассе могут повлиять "мощные внешние факторы"
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что российская агрессия в Донбассе продлится три-пять лет в случае, если не будет мощных внешних факторов. Об этом он заявил в эфире 5 каналу.

"Я не думаю, что это (возвращение оккупированного Донбасса под контроль Украины, - ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может занять три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным боком на развитие событий", - сказал Тука.

По его словам, это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Кореи.

Он считает, что есть принципиальная разница между тем, как ведет себя Россия в оккупированном Крыму и Донбассе.

" Я имею в виду с точки зрения экономической. Финансовые возможности России значительно уменьшились по отношению к Крыму также", - уточнил Тука.

Замминистра подчеркнул, что в Донбассе даже речь не шла об инвестициях с первых дней его захвата.

16 января Тука заявлял, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных должен начаться осенью 2017 года.

Источник: liga.net
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