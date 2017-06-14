Турчинов заявил о необходимости прекратить АТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и один из лидеров партии "Народный фронт" (НФ) Александр Турчинов выступил с новыми резонансными заявлениями, который сводились к тому, что с АТО нужно заканчивать и проработать новые варианты решения вопроса Донбасса. Это сразу же вызвало самые разные интерпретации и прогнозы.





Какие реальные действия могут последовать за словами Турчинова?





Что сказал Турчинов





В интервью агентству "Интерфакс-Украина" секретарь СНБО выразил мнение, что антитеррористическая операция, которая длится уже третий год на Донбассе, исчерпала себя и требует перехода в другую форму, о которой, правда, секретарь СНБО выразился достаточно туманно.





По словам Турчинова, это будет некий "третий вариант" по применению вооруженных сил, который необходимо прописать в отдельном законопроекте.





"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", - заявил секретарь СНБО, упомянув даже рабочее (а может и нет) название документа "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".





Одно пожелание к нему Турчинов не преминул озвучить, а именно - создать постоянно действующий в зоне боевых действий оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления армией и другими силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями, созданными в ряде городов вместо органов местного самоуправления.





Будет ли введено военное положение





Расплывчатость формулировок породило множество версий, что имел в виду Турчинов. Тем более, что с некоторых пор, к его словам начали прислушиваться по принципу "что у власти на уме, то у Турчинова на языке". Достаточно вспомнить как в декабре 2016-го он высказывался за полную блокаду районов, контролируемых сепаратистами и вскоре группы радикалов во главе с народными депутатами от "Самопомощи" взялись ее организовывать, в итоге заставив органы власти объявить блокаду уже официально.





Сейчас же первой мыслью было то, что Турчинов готовит почву для введения военного положения, как минимум на территориях Донецкой и Луганской областей. Тем более, что в БПП именно об этом и заявили.





Член фракции президентского именного блока Иван Винник, который входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, поддержал предложенную секретарем СНБО смену "правого режима", под чем он понимает военное положение на Донбассе.





Ряд экспертов увидели в этом политическую подоплеку.





"Как провести конституционную реформу и сформировать ручной парламент который выберет главу государства и запустит "второй срок" для действующей власти? - пишет у себя в ФБ политолог Михаил Павлив. - Нужно просто ввести военное положение в нескольких областях не вводя военное положение де юре, попутно запретив этим областям голосовать. Донецкая, Луганская, да. Харьковская, Днепропетровская и Запорожская - приготовиться".





Между тем, собеседник издания, близкий к руководству НФ, отрицает, что Турчинов имел в виду возможность скорого введения военного положения. "Он (секретарь СНБО - Прим.ред.) говорил о новом проекте закона. На данном этапе это все", - отметил источник.





Политтехнолог Виктор Уколов, по данным "Страны", тесно связанный с президентской администрацией, также считает, что Турчинов говорит об идеях для законопроекта. "Как и раньше, называть АТО войной Украине невыгодно. Если это сделать, то или мы признаем боевиков стороной, с которой мы воюем и тогда войну называем гражданской, чему будут аплодировать в Москве. Или это признание фактической войны между Украиной и Россией, что развяжет руки Москве на использование авиации или ракет", - написал Уколов на своей странице в Фейсбуке.





По его прогнозу, АТО могут переквалифицировать в "армейскую операцию по освобождению оккупированных территорий" или "операцию по восстановлению законного порядка и мира на Донбассе".





Контора пишет





Другими словами, если верить соратникам Турчинова, речь идет не о военном положении, а о возвращении в том или ином виде к идее принятия закона о признании неподконтрольных территорий Донбасса оккупированными.





Напомним, что вокруг этой идеи активно ломались копья этой зимой во время блокады Донбасса (принятие законопроекта об оккупированных территориях было одним из главных требований ее участников).





Соответствующий документ был тогда внесен в Раду группой соавторов из разных фракцией во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид, избранной в Раду по спискам "Самопомощи".





В тоже время, представители власти тогда раскритиковали в пух и прах этот законопроект, назвав его провокационным и несвоевременным.





"Официальное признание оккупации Донбасса приведет к полному прекращению работы с МВФ, - предупреждал народный депутат от БПП Сергей Березенко. - Это отсутствие возможности поставлять в Украину оружие, которое мы получаем от наших партнеров для защиты наших границ, в том числе и системы противоракетной обороны. Это повлечет очень большие последствия. При каждом популистском шаге мы должны думать, что это даст Украине? Если это ничего не даст, кроме разрухи, то мы не будем голосовать за такой законопроект".





Подобная позиция, возможно, объяснялась жестким неприятием идеи со стороны Запада и международных организаций.





Воспротивились ей тогда и в ООН, и в Совете Европы, где заявляли, в частности, что проект никак не защищает жителей территорий, которые предлагается назвать оккупированными.





"ОРДЛО сейчас не находятся под контролем украинского правительства, но они не должны считаться оккупированными и такими, которые попадают в зону ответственности России. Это неправильный подход", - заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, привязав разрешение конфликта к полному выполнению Минских соглашений.





В тоже время, наблюдатели считают, что последние заявления Турчинова связаны с тем, что во власти начали переосмысливать свое отношению к "оккупированному" статусу Донбасса.





Народный депутат Мустафа Найем, автор альтернативного законопроекта "О временно оккупированной Российской федерацией территории Украины", считает инициативы секретаря СНБО знаком того, что отношение власти (Администрации президента, прежде всего) к вопросу стало меняться по ходу дискуссии в обществе.





"Они (власть - Прим.ред.) идут на поводу у реальности", - сказал Найем.





Исходя из заявлений секретаря СНБО, депутат считает, что законопроект должен предусмотреть, во-первых, "признание оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей", во-вторых, "внесение изменения в законодательство относительно ведения антитеррористических операций", в-третьих,

"новую процедуру и механизмы задействования ВСУ вне рамок АТО и без объявления военного положения и, соответственно, законодательное урегулирование права президента применять ВСУ в таких случаях", и, в-четвертых, "новые рамки государственной политики по освобождению оккупированных территорий".





Правда, пока непонятно, что практически это все будет означать. Что жители "оккупированных территорий" потеряют право на выплату пенсий и прочие социальные и гражданские права? Изменится структура управления войсками на фронте? Или просто будет ликвидирована правовая коллизия, которая сложилась после того как армию на сомнительных основаниях начали использовать в АТО?





На эти вопросы пока нет ответов.





"Для Банковой это было неожиданностью"





Также до конца непонятно воплотятся ли идеи Турчинова в жизнь.





Например, Мустафа Найем подозревает, что работа над условным законопроектом Турчинова еще даже и не началась. А до конца шестой сессии осталось только две пленарные недели, и за столь малый срок разработать и одобрить строго по процедуре такой серьезный документ не получится.





Другой собеседник издания во фракции БПП, пожелавший сохранить свою анонимность, вообще подозревает, что особого желания принимать законопроект с упоминанием оккупации Донбасса у власти вообще нет, и ее движет совершенно противоположный интерес. "Идея в части общества продолжает обсуждаться, и отмалчиваться неудобно. Поэтому логика такая: скажем, что согласны, мол, давайте вместе разрабатывать, а когда законопроект придет в парламент, уже другой вопрос", - настаивает он.





Источник в Администрации президента вообще заявил нам, что предложение Турчинова стало для Банковой неожиданностью. "Хотя, возможно, первые лица были проинформированы об этом", - добавляет он. По его словам, ведется работа над новой концепцией для Донбасса, которая подразумевает, в том числе, смену статуса военной операции.





"Предположу, что законопроект Турчинова попытаются связать с Минскими соглашениями, выставив его как наш аргумент на переговорах", - допускает собеседник.





Впрочем, есть и чисто политтехнологическое объяснение.





Последние заявления Турчинова укладываются в канву политики так называемых "ястребов" во власти, от которых постоянно исходят предложения подобного рода вроде закрепить в законодательстве курс на НАТО (уже сделано) или ввести визы для граждан России (то и дело возвращается в повестку дня). "Как яркий представитель "ястребиного крыла", Турчинов постоянно будоражит общество темой войны, которая не дает его партии, растерявшей популярность, оказаться на политической обочине", - говорит политолог Константин Бондаренко.



