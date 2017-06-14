Взаимоотношения двух олигархов: Коломойского и Порошенко

К бениной матери





"Вооруженный до зубов нейтралитет. Так бы я охарактеризовал взаимоотношения двух олигархов: Игоря Коломойского и Петра Порошенко. И если первый пытается сохранить свой статус, второй – его наращивает. Внешне они приветливы друг с другом, общаются, улыбаются, и точат ножи под сукном. Никто не решается нанести удар первым, поэтому они шрамируют друг друга, и кромсают - по сантиметру", - описывает взаимоотношения президента и главы группы "Приват" Игоря Коломойского один из крупных предпринимателей, знакомый одновременно с двумя.





Именно сейчас эти два человека вступают в самую сложную фазу за всю историю своих взаимоотношений, чреватую большими потрясениями для обоих.





"Время Ч" – первое июля, когда наступит дедлайн для бывших акционеров национализированного Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны решить вопрос с портфелем кредитов, который их структуры брали у банка (реструктуризировать, внести залоги, начать погашение и т.д.). Эта дата стоит, в том числе, на контроле и у Запада - соответствующий пункт внесен в меморандум с МВФ. Переговорным процессом по кредитам сейчас, по поручению "Приватбанка", занимается консорциум компаний во главе с Rothschild & Co.





Но пока все идет к тому, что вопрос не решится.





"До первого июля ничего не будет. Залог по кредитам не внесут. Позиция Коломойского уже понятна - львиную долю долгов не признавать и по ним не платить", - сказал "Стране" партнер по одному из бизнесов олигарха.





Что будет дальше с банком, Коломойским, Порошенко и Украиной?





Дело о миллиардах





Процесс национализации ПриватБанка проходил тяжело, однако до открытого столкновения его владельцев с властью с последующем крахом банка дело не дошло.





Чтобы не допустить паники, удержать курс и не похоронить под обломками "Привата" банковскую систему страны, стороны договорились публично не ссориться и пойти по мирному плану.





Председатель НБУ Валерия Гонтарева тогда заявила, что более 97% кредитного портфеля национализированного банка (150 млрд грн) оказались кредитами, связанными с акционерами, причем многие из них выдавались, по оценкам НБУ, без намерения вернуть их обратно. То есть, проще говоря, владельцы выводили деньги.





При этом Коломойский и Боголюбов в процессе переговоров якобы дали добро внести необходимые залоги и согласовать план реструктуризации задолженности своих компаний перед "Приватом", чтобы обеспечить по ним выплаты.





Уже тогда, впрочем, были большие сомнения, что кто-то кому-то что-либо отдаст. И первые же публичные комментарии бывших руководителей банка показали, что у них совсем иное видение ситуации.





Прежде всего, они оспорили огромную сумму кредитов, выданных связанным компаниям, заявляя, что это не 150 миллиардов, а в разы меньше. А в проблемах банка обвинили не акционеров, выводивших деньги через фиктивные займы, а Нацбанк, который "душил" Приватбанк повышением ставок рефинанса и ужесточением требований по резервированию.





Сам Коломойский высказывался дозированно. Одно из заявлений он сделал после выхода программы "Схемы", в которой журналисты заявили, что перед национализацией Приватбанк выдал фирмам-пустышкам кредитов на сумму более 100 миллиардов гривен.





“Деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть деньги остались в банке", – сказал бизнесмен. Комментируя сюжет, Коломойский также добавил, что эти операции проходили при "чутком руководстве" замглавы НБУ Екатерины Рожковой.





Впрочем, эксперты подвергают сомнению этот довод.





"Пока банк находился в частных руках, акционерам удавалось делать вид, что заемщики обслуживают свои кредиты. Но делалось это путем постоянного перекредитования, о чем говорят все свежие расследования о выданных займах. Суть этих операций заключалась в том, чтобы переложить обязательства перед банком с баланса одних заемщиков на баланс других, таких же неплатежеспособных. После национализации они перестали платить. Впрочем, они и до национализации не платили, а лишь перекредитовывались", - рассказывает "Стране" руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.





Совсем недавно появилась еще одно расследование. О том, что 9 лицам, связанным с группой "Приват", банк выдал якобы миллиард долларов. И Коломойский ее пока еще не прокомментировал.





Правда, позиция олигарха уже понятна. По данным источников "Страны" в его окружении, со ссылкой на недавний аудит международной компании Ernst & Young, бывшие владельцы будут доказывать, что общая сумма кредитов инсайдерам не превышает 30 миллиардов гривен, а слухи о том, что они выдавались без должного обеспечения и гарантий возврата - беспочвенны.





"Насколько я понимаю, бывшие акционеры признавали официально только малую долю кредитов как связанные, и, возможно, в суде будут как раз эту позицию и отстаивать”, - подтверждает эту информацию "Стране" Александр Паращий.





Более того, Коломойский через суд сейчас просит расторгнуть свою личное поручительство, которое он давал под рефинансирование Приватбанка со стороны государства.





Так или иначе, но решать вопросы с кредитами Игорь Валерьевич, судя по всему, не намерен.





В такой ситуации, у государства есть два выхода. Первый - проглотить трактовку Коломойского и забыть о 150 миллиардах кредитов. Второй - попытаться тем или иным образом заставить олигарха оплатить счета.





И вот тут начинается самое интересное.





Война или мир





Попытка силой заставить Коломойского решить вопрос с кредитами чревато масштабной бизнес-политической войной.





"Открытая схватка Порошенко и Коломойского, если она случится, скажется не только на рейтингах ее участников, она может повлиять на ход развития страны", - прогнозирует политтехнолог Сергей Гайдай.





"Важно понимать, что они, Порошенко и Коломойский, по своему типажу очень похожи. Оба – интриганы, заговорщики, в глаза говорят одно, за спиной – другое. Сплетни, недоговоренности, подвешенные обещания. Это их методы, они понимают друг друга как никто, боятся друг друга, поэтому не решаются на открытую войну. Пока не решаются", - рассказывает источник в окружении Коломойского.





О том же сказал "Стране" и крупный предприниматель, знакомый с обоими персонажами. "Коломойский однозначно откажется решать вопрос с кредитами. Но войну пока начинать не будет. Затаится. Но будет к ней готовиться", - сказал бизнесмен.





В тоже время, источники "Страны" в Администрации президента говорят, что развязка наступит раньше, чем многие думают.





"Да, некоторое время будут вестись переговоры по кредитам "Привата", обсуждаться варианты, пытаться прийти к компромиссам, - сказал нам источник. - Но когда уже не только для нас, но и для западных партнеров и кредиторов станет ясно, что Коломойский намерен просто всех кинуть, то придет время действовать решительно. Думаю, это случится уже скоро".





Итак, обе стороны готовятся к войне, накапливая силы. Что это за силы и какими могут быть бои "приватовского значения"?





Замысел Коломойского





Национализация "Приватбанка", несмотря на то, что Коломойский говорит о ней как об успешной для себя сделке, на самом деле позиции олигарха сильно ослабила.





"Для Коломойского жизнь без Приватбанка это как жизнь на Марсе без космического корабля. Раньше у него был космический корабль – банк, он мог делать расчеты, переводы деньги, крутить и вертеть ими в рамках всего бизнеса. Теперь же он лишился всего. Для человека, который привык оперировать большими суммами денег, потеря такого корабля – сильный дискомфорт", - рассказывает банкир из бывшего руководства ПриватБанка.





А расходная часть у Коломойского немаленькая. Например, только по мировому соглашению, подписанному в Лондонском суде с Виктором Пинчуком, Игорь Валерьевич платит Виктору Михайловичу, по данным "Страны", 30-35 млн долларов ежемесячно. Причем делает это исправно, за несколько дней до наступления формальной даты погашения.





В тоже время, ресурсы влияния на ситуацию в стране и лично на президента у Коломойского имеются.





В первую очередь - это телекомпания 1+1. Важность этого канала для Петра Порошенко в том, что именно он аккумулирует ключевой промайдановский электорат президента. До сих пор "1+1" главу государства персонально не обижал. Легкого мониторинга ТВ-новостей достаточно, чтобы понять: "плюсы", как и другие крупнейшие телеканалы, удерживают ровно-позитивный тон по отношению к Петру Порошенко, не освещают болезненные для президента темы, вроде "футболки сына президента", или "кассетного скандала Онищенко", и весьма умеренно критикуют ближайшее окружение гаранта.





Насколько резко "плюсы" готовы повышать градус критики, можно судить по эпизоду, когда телеканал олигарха столкнулся с угрозой непродления лицензии.





В декабре прошлого года телезритель на неделю ощутил вкус острой игры, в эфирах начали появляться сюжеты о нарушении свободы слова, а один из лидеров подконтрольной олигарху партии УКРОП, соратник Коломойского Игорь Палица, даже написал воинственный пост, с элементами критики главы государства.





Когда же Нацкомиссия по телевидению и радиовещанию продлила лицензию, канал вернул позитивный тон освещения деятельности власти, а Палица удалил свой пост.





По данным "Страны", Порошенко еще в 2015 году вел переговоры с Коломойским о покупке телеканала, однако шли они вяло. С одной стороны, олигарх не хотел его продавать. С другой, президент не желал нести расходы на его содержание (а это десятки миллионов долларов в год).





Впрочем, до сих пор тема информационной политики телеканала - одна из центральных в общении олигарха и президента.





"На каждой встрече с Коломойским Порошенко ему сразу задачи "нарезает": что можно показывать в эфире "1+1", а чего нельзя. Коломойского это раздражает, но отказать президенту он пока не может. Но если дойдет до открытой войны между ними, то политика "плюсов", естественно, поменяется", - рассказывает источник в окружении олигарха.





Еще одно направление, по которому может нанести удар Коломойский - Приватбанк.





По мнению опрошенных “Страной” юристов, самый очевидный способ "защиты путем нападения" – попытаться отсудить банк обратно. Судя по всему, процесс пошел. На днях в СМИ прошла информация о том, что кипрская компания Triantal Investments (владела 16,8% акций Приватбанка до его национализации), принадлежащая Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, подала два иска в Окружной админсуд Киева против НБУ, Минфина и Приватбанка.





Суть иска неизвестна, ясно лишь то, что компания требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их совершить определенные действия.





Кроме того, уже понятно, что по банку будут и множество более мелких, но очень болезненных для государства исков.





"Во время национализации был допущен один очень существенный прокол, - сказал "Стране" источник в Минфине. - Это история с держателей евробондов, которые принудительно обменяли на на акции допэмиссии Приватбанка. Держатели намерены судиться с банком, чтоб вернуть свои деньги. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций на 175 млн долл. (по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 г.), на 200 млн долл. (по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 г., из которых 40 млн долл. было погашено в августе 2016 года). А также на 220 млн долл. по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году. В этих выпусках - субординированный долг это сами акционеры. А два других выпуска это обычные инвесторы. У них серьезная юридическая поддержка, и большие шансы выиграть дело в суде".





К слову, уже один прецедент выигранной тяжбы есть. Так, Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,048 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро. Семья Суркисов просила об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым их признали инсайдерами Приватбанка, после чего средства были конвертированы в капитал банка.





Все эти моменты, при должной информационной поддержке, могут подорвать доверие к банку на рынке, вызвать панику среди его клиентов и создать национализированному "Привату" глобальные проблемы.





Наконец, еще один важный ресурс, который может использовать Коломойский - это политическая поддержка различных партий и рейтинговых кандидатов на должность президента, которые могут составить конкуренцию Порошенко. По данным "Страны" сейчас Коломойский активно налаживает диалог с Юлией Тимошенко. Одного из главных технологов лидера "Батькивщины" Александра Абдуллина уже несколько раз встречали в офисе Коломойского – в Женеве, а также в Киеве - на Владимирской.





Стремление сыграть в свою политическую игру - одна из причин, почему Коломойский продолжает финансировать партию "Укроп", несмотря на ее небольшие рейтинги (последние опросы дают ей в районе 2%). "Укроп" по-прежнему имеет хорошие позиции в двух областях - в Волынской (вотчина Игоря Палицы) и в Днепропетровской.





Не исключено, что Коломойский попробует "продать" Тимошенко или иному кандидату эти два региона под выборы.





Правда, пока неизвестно, будут ли выборы в ближайшее время (досрочные) или же лишь в 2019 году. Такая неопределенность, кстати, является одним из факторов, которые тормозят окончательный выход Коломойского на тропу войны.





В тоже время, у стороны президента, по этой же причине есть резон "окончательно решить" вопрос с Коломойским пока до выборов еще далеко.





Кулак Порошенко





Большой любви к Игорю Коломойскому Порошенко никогда не испытывал.





"Еще в 2014 году году мне на Банковой предложили подготовить проект закона о национализации Приватбанка", - сказал "Стране" один из депутатов, входивших ранее в перечень доверенных лиц главы государства.





В распоряжение "Страны" попало ходатайство, подтверждающее, что СБУ еще в августе 2015 году просила суд установить прослушку телефонов Коломойского. Причем в качестве обоснования был приведет целый букет подозрений в отношении Игоря Валерьевича.





Так, в ходатайстве указано, что "в ходе осуществления контрразведовательных операций получена информация, которая подлежит проверке". А именно, что Коломойский якобы осуществляет подрывную работу против Украины, связанную с дестабилизацией кредитно-финансовой системы государства, с выводом средств в теневое обращение с целью дальнейшего финансирования собственных военизированных формирований, а также пророссийской террористической организации "ДНР". С целью проверки этой информации СБУ и просила у суда разрешения на прослушку телефонов Коломойского и негласное наружное наблюдение за ним.





























По слухам, которые ходят в АП, национализация Приватбанка готовилась еще в конце 2015 года (тогда же в пакете начались и переговоры по телеканалу 1+1, о которых говорилось выше). С целью обозначения серьезности намерений и был тогда арестован лидер "Укропа" Геннадий Корбан, который, к тому же, сильно раздражал Банковую своей постоянной критикой президента. Правда, Коломойскому удалось договориться с Порошенко, организовав отставку сидевшего в СИЗО Корбана с поста главы партии и передав в пользование президенту голоса лояльных ему депутатов Рады.





Но, как видим, процесс был лишь приостановлен и в конце 2016 года его довели до конца.





Какие методы принуждения президент может использовать в этот раз?





Наши источники на Банковой допускают открытие уголовного производства по факту мошеннических схем в Приватбанке (а возможно и по другим эпизодам).





Не исключено, что это произойдет после 1 июля, когда станет понятно, что бывшие владельцы банка вопрос с кредитами решать не будут.





"Спецотряду в лице генпрокурора Юрия Луценко и Александра Грановского (доверенное лицо Порошенко по различным судебно-правоохранительным делам, – Прим.Ред.) ничего не мешает собрать против Коломойского трехмерное уголовное дело и отправить пакет документов в Интерпол для экстрадиции олигарха, - рассказывает нам источник в АП. - Угроза вручения подозрения, задержания, покушения – что угодно, кстати, одна из причин, почему Коломойский так редко появляется в Киеве, а визиты его засекречены до последнего дня".





Представитель близкого окружения олигарха, впрочем, уверен - если ему захотят вручить повестку, или возникнет хотя бы минимальный риск уголовного преследования, его тут же предупредят. А само расследование может развалиться еще на ранних этапах.





"Коломойский сохраняет контакты с представителями власти. В том числе, из ближайшего окружения Порошенко. Регулярно созванивается с главой МВД Арсеном Аваковым, празднует важные поводы с Юрием Луценко (в основном по ночам), считывает информацию о жизни Порошенко через депутата Александра Грановского. С последним у него довольно милые отношения. С Борисом Ложкиным? Нет, они не друзья. С Ложкиным у них классовая ненависть", - рассказывает источник "Страны" в окружении Коломойского.





За счет этих контактов, за счет встречных исков по Приватбанку, за счет лояльности 1+1, олигарх, видимо, и рассчитывает оттянуть нанесение удара со стороны президента, до того момента, когда выборы будут уже на носу и он сможет сам атаковать Порошенко из орудий всех калибров.





Впрочем, есть фактор, который может запустить маховик войны гораздо раньше.





"Единственное звено во всей цепочке по "Привату", на которое нет влияния бывших акционеров банка - это иностранные спецслужбы и службы финансовых расследований. И они, по моей информации, уже активно работают по теме Приватбанка", - сказал "Стране" Вадим Гриб, владелец инвестиционной компании "Тект".





Если за Коломойского действительно всерьез примутся и украинские, и западные силовые структуры, то у олигарха всегда будет в запасе вариант пойти ва-банк, чтобы создать такую "зону некомфорта" для Порошенко, чтоб последнему уже было не до олигарха.



