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Новости
Украина
14 июня 17, 09:06
Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донбасса
Обстрел
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Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается сложной.

На протяжении прошедших суток вторника, 13 июня, боевики не прекращали провокационные обстрелы украинских позиций. Больше всего противник активизируется в темное время суток.

Вчера было зафиксировано 52 факта нарушения режима прекращения огня, из них пять раз российские наемные войска применял запрещенные минского соглашениями артиллерийские системы. В результате таких действий вчера был убит один украинских военнослужащий. Еще семь бойцов сил АТО получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в течение минувших суток враждебные артиллерийские снаряды трижды попадали в жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Так на приморском направлении вчера было зафиксировано 22 обстрела. При этом ночью оккупанты обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего было вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении утром противник из минометов обстрелял поселок Чермалык, а из гранатометов огонь велся по Талаковке, Лебединскому, Гнутово, Березовому и Павлополю.

Донецкое направление также противник не прекращает обстреливать. К вечеру на этой части фронта противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Авдеевки и Невельского. С наступлением сумерек российско-террористические бандформирования значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарск дуге.

На луганском направлении вчера утром боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковское из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастье. Также враждебные обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачева, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины погиб.

Напомним, боевики вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате таких действий была ранена местная жительница.
URA-Inform
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