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Новости
Украина
14 июня 17, 09:36
Тука: Россия меняет демографический состав Крыма
Крым
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Россия постоянно наращивает военный потенциал на территории аннексированного Крыма.

Это может стать угрозой не только с точки зрения возможной агрессии России на материковую часть Украины, но и с точки зрения изменений этнического состава населения региона. Такое мнение высказал во вторник, 13 июня, во время ежегодной встречи с европейскими партнерами заместитель главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, семьи военных переезжают в Крым жить вместе с ними и это не на один день. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза. Она искусственно меняет демографический состав целого региона.

Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства, − заявил замминистра, добавив, что российские власти блокируют в аннексированном Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы, истории и подготовке к вступлению в учебные заведения Украины.

Напомним, Тука ранее заявлял, что в Украине нужно установить диктатуру, так как нынешний государственный строй не может вывести страну из кризиса.
URA-Inform
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