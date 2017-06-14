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Новости
Украина
14 июня 17, 09:42
В Одессе умер еще один человек от ботулизма
рыба
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Мужчина купил рыбу в супермаркете.

В больнице от ботулизма умер 52-летний мужчина. Об этом сообщает ТСН. Утро.

В одном из городских супермаркетов он приобрел вяленую рыбу. К медикам обратился через три дня с типичными симптомами ботулизма, через пять дней – умер.

Врачи уверяют, что сыворотку мужчина получил, поскольку в Одесской области с прошлых лет сохранились запасы анатоксина.

Напомним, от ботулизма после употребления рыбы уже умерли трое людей на Киевщине, Сумщине и Полтавщине. Происхождение рыбы, которой отравился одессит, изучают специалисты.
Korrespondent
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