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Украина
14 июня 17, 14:25
В управлении полиции Киевской области проводят обыски
полиция
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Руководство присвоило зарплату полицейских Киевской области.
Руководство присвоило зарплату полицейских Киевской области.

В Главном управлении Нацполиции в Киевской области сотрудники Генпрокуроратуры проводят обыски по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными управления. Обыски проводятся по местам работы и проживания руководящего состава Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета полиции Киевской области, уточнили в ГПУ.

Правоохранители установили, что должностные лица этого управления в 2015-2016 годах, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели почти миллионом гривен государственных средств. Деньги предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу областной полиции.

При обысках прокуроры обнаружили и изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в начале июня в одном из отделений Нацполиции Горностаевского района Херсонской области сотрудники Службы безопасности провели обыски из-за подозрения в разглашении государственной тайны.
Korrespondent
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