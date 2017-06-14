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Новости
Украина
14 июня 17, 14:30
Ночью в Киеве вновь стреляли, есть раненые
пистолет
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В Дарницком районе столицы в ночь на среду, 14 июня, произошла перестрелка.

В результате инцидента двое мужчин получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, около часу ночи на проспекте Бажана в направлении Борисполя местные жители услышали выстрелы.

Уже на месте происшествия полиция выяснила, что около моста во время дорожного конфликта водитель "Cherry Tiggo" достал пистолет и выстрелил несколько раз в машину "ВАЗ-2104", за рулем которой находился 21-летний молодой человек. В результате пассажиры легковушки, двое жителей Киевской области, получили травмы.

Врачи рассказали, что у одного из мужчины - ранение бедра, у другого - плеча и грудной клетки. Следователи обнаружили во время осмотрела места происшествия четыре гильзы. Вид оружия, который применил подозреваемый, установят в ходе экспертного исследования.

Сейчас проводится отработка прилегающей территории, устанавливаются свидетели и очевидцы, разыскивается автомобиль Cherry Tiggo и его водитель. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, в результате стрельбы в Днепровском районе Киева мужчина получил огнестрельное ранение.
URA-Inform
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