Порошенко отреагировал на предложение Турчинова отменить АТО

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы СНБО Александра Турчинова отменить АТО и перейти к новому формату защиты от российской агрессии.
В частности, Порошенко подчеркнул важность обеспечения украинских военных всеми возможностями и средствами для противодействия российской агрессии.
"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - заявил президент, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения.
Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.
По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
Президент отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины и подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что пришло время завершить антитеррористическую операцию на Донбассе и определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяемых РФ.
В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.
Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.
В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.