Порошенко отреагировал на предложение Турчинова отменить АТО

В частности, Порошенко подчеркнул важность обеспечения украинских военных всеми возможностями и средствами для противодействия российской агрессии.





"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - заявил президент, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения.





Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.





По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.





Президент отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины и подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.







