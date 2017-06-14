Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.16
USD
26.00
RUB
0.46
EUR
29.13
USD
26.00
RUB
0.46
EUR
29.30
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 июня 17, 21:37
Порошенко отреагировал на предложение Турчинова отменить АТО
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы СНБО Александра Турчинова отменить АТО и перейти к новому формату защиты от российской агрессии.
В частности, Порошенко подчеркнул важность обеспечения украинских военных всеми возможностями и средствами для противодействия российской агрессии.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - заявил президент, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения.

Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

Президент отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины и подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.


Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что пришло время завершить антитеррористическую операцию на Донбассе и определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяемых РФ. 

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов. 

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Источник: nv.ua 
Ещё по теме:
Порошенко подписал закон об отмене печатей
Порошенко в Британии назвал Россию ненасытным крокодилом
Порошенко о "Нормандском формате"
Украинцы готовы отдать голоса за Порошенко и "Батькивщину"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ночью в Киеве вновь стреляли, есть раненые
noimageВ управлении полиции Киевской области проводят обыски
noimageВ Одессе умер еще один человек от ботулизма
noimageТука: Россия меняет демографический состав Крыма
noimageТрамп продлил санкции против Беларуси еще на год
Лента новостей