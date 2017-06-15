Шкиряк о зачистке на Донбассе (ВИДЕО)

Украина обязательно освободит оккупированные территории Донбасса и там необходимо будет провести зачистки в отношении представителей незаконных вооруженных формирований.

Об этом в эфире 5 канала заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Могу убедить и те, кто сегодня не слышит, то пусть услышат: мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", – отметил Шкиряк.

Он уточнил, что применительно к ситуации на Донбассе, "зачистка – это правоохранительная деятельность, которая непосредственно применяется к участникам российско-террористических вооруженных незаконных формирований".

На своей странице в Facebook Шкиряк добавил, что зачистки не будут касаться мирных жителей ОРДЛО, "ставших заложниками ситуации и попавших под гнет российских террористов".

"К ним никаких вопросов", – заверил советник главы МВД.

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Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему он не отменяет АТО на Донбассе. Глава государства также подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция неподконтрольных территорий.

