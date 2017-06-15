Погода в Украине на четверг 15 июня

Вместе с тем практически на всей территории страны будет без осадков, лишь днем на Левобережье небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура днем составит 17-22 градуса.

В Киеве сегодня синоптики дождей не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-20 градусов.

На западе также без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 17-23 градуса.

В северных областях сегодня облачно. На Киевщине и Житомирщине без осадков, в Черниговской и Сумской областях пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 7-13 теплых градусов. Днем будет от 15 до 22 градусов выше нуля.

В центре Украины без осадков, только в Полтавской и Днепропетровской областях днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-22 градусов.

В восточных регионах ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет от 8 до 14 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 16-22 теплых градуса.

На юге страны в четверг сухо и тепло. Только в Запорожской области днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

В Крыму также без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-17 градусов, днем будет от 19 до 24 теплых градусов.