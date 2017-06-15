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Украина
15 июня 17, 12:16
Черкасскую дамбу закрывают на ремонт
мост
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Будут пропускать только рейсовые автобусы и спецтранспорт.

В Черкассах с 19 июня начнутся ремонтные работы на дамбе и единственном мосту через Днепр, который соединяет левый и правый берег реки на этом участке Кременчугского водохранилища. Об этом сообщается на сайте Черкасской обладминистрации.

Власти предварительно рассчитывают, что ремонтные работы будут длиться около четырех месяцев. Ограничение движения будет действовать для большинства видов автотранспорта. Исключение будет сделано только рейсовых автобусов и спецтранспорта: их будут пропускать по пропускам с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Сейчас через мост курсируют 28 рейсовых автобусов.

Также остаются действительными графики курсирования дизельных поездов:

- от станции Черкассы в 7:30, 17:10 и 22:15;

- от станции Золотоноша в 1:31, 13:26 и в 20:01.

На период ремонта моста будет обеспечено движение дополнительных дизель-поездов:

- от станции Черкассы в 12:02 и 14:41;

- от станции Золотоноша в 13:11 и 15:52.

В облгосадминистрации отметили, что для водителей грузовых и легковых автомобилей в области размещены информационные стенды, предупреждающие дорожные знаки и панно, где предлагаются схемы объезда.

Отметим, что общая длина дамбы с мостом составляет 13 километров. Это крупнейший подобный объект в Украине.

Как сообщалось ранее, в мае Украина и Китай договорились о строительстве моста у Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве. Общие расходы предусморены в размере 400 млн долларов.
Korrespondent
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