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Украина
15 июня 17, 12:17
Жену премьера Лесото убили после инаугурации
Лесото
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После вечеринки жену новоизбранного премьера убили в машине.

В Лесото (Южная Африка) убили 58-летнюю жену премьер-министра Липолело Табане, которая возвращалась после вечеринки домой. Супругу новоизбранного премьер-министра Тома Табане застрелили спустя несколько часов после инаугурации мужа.

Трагедия произошла в городе Масана недалеко от столицы Лесото. Представитель местной полиции Клифорд Молефе заявил Reuters, что 58-летняя супруга Тома Табане Липолело направлялась домой после праздничной вечеринки в сопровождении своего друга (по другим данным, подруги). Недалеко от дома на них напал неизвестный и несколько раз выстрелил сперва в жену политика, а затем и в сопровождающего.

Липолело Табане скончалась на месте от полученных ран. Мотивы преступления пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лесото произошел военный переворот.

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Korrespondent
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