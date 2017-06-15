Жену премьера Лесото убили после инаугурации

В Лесото (Южная Африка) убили 58-летнюю жену премьер-министра Липолело Табане, которая возвращалась после вечеринки домой. Супругу новоизбранного премьер-министра Тома Табане застрелили спустя несколько часов после инаугурации мужа.

Трагедия произошла в городе Масана недалеко от столицы Лесото. Представитель местной полиции Клифорд Молефе заявил Reuters, что 58-летняя супруга Тома Табане Липолело направлялась домой после праздничной вечеринки в сопровождении своего друга (по другим данным, подруги). Недалеко от дома на них напал неизвестный и несколько раз выстрелил сперва в жену политика, а затем и в сопровождающего.

Липолело Табане скончалась на месте от полученных ран. Мотивы преступления пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лесото произошел военный переворот.

В Лесото сильнейший за 20 лет снегопад, есть жертвы