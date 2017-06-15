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Новости
Украина
15 июня 17, 12:19
Путин готов "до последнего" отстаивать Крым
крым
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Россия будет "защищать" Крым всеми доступными средствами.

Если мы увидим угрозу для своей территории, а Крым это наша территория, то, как любое государство, мы будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами. Об этом в четверг утром, 15 июня, в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

При этом российский президент отметил, что нет "ничего хорошего" в возникновении военных инцидентов недалеко от Крыма, назвав провокацией появление американского эсминца "Дональда Кука" возле полуострова.

А что делает "Дональд Кук" возле нашей территории? Кто кого провоцирует? Мы намерены защищать свою территорию, - сказал Путин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Путин обвинил США и Европу в конфликте Украины с Россией. По словам Путина, в Америке хотели не допустить сближения России и Украины, поскольку предусматривали в этом угрозу.
URA-Inform
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