Мэр Николаева считает себя суперменом

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как он скрылся от правоохранителей. Градоначальник подчеркнул, что через окно он не перелезал.
"Через балкон я не перелезал. Здесь на втором этаже есть проход... Я – супермен! Я не выходил из своего кабинета через парадную дверь", – отметил он.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне Александр Сенкевич сбежал от полиции, когда правоохранители пришли к нему, чтобы вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.
По данным местных СМИ, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии, оказался в соседнем кабинете и покинул горсовет.
Позже Сенкевич подписал протокол о коррупционном нарушении.