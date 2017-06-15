Мэр Николаева считает себя суперменом

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как он скрылся от правоохранителей. Градоначальник подчеркнул, что через окно он не перелезал.

"Через балкон я не перелезал. Здесь на втором этаже есть проход... Я – супермен! Я не выходил из своего кабинета через парадную дверь", – отметил он.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Александр Сенкевич сбежал от полиции, когда правоохранители пришли к нему, чтобы вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

По данным местных СМИ, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии, оказался в соседнем кабинете и покинул горсовет.

Позже Сенкевич подписал протокол о коррупционном нарушении.