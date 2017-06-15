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Новости
Украина
15 июня 17, 19:55
Убежище в Украине попросили двое российских политиков
Граница
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Двое мужчин прибыли в пункт пропуска между Украиной и Россией и, предъявив для контроля заграничные паспорта граждан РФ, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных к нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины. ВО время организационных мероприятий было установлено, что данные граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

В данный момент мужчины направлены в миграционную службу.

Ранее сообщалось, что на Львовщине три человека незаконно пересекли границу с Польшей.
URA-Inform
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