Убежище в Украине попросили двое российских политиков

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных к нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины. ВО время организационных мероприятий было установлено, что данные граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

В данный момент мужчины направлены в миграционную службу.

Ранее сообщалось, что на Львовщине три человека незаконно пересекли границу с Польшей.