Украине угрожает эпидемия кори

Украину атакует корь. Заболели уже более семи сотен украинцев в 15 областях. Больше всего больных на Прикарпатье и в Одесской области.
Одесские больницы переполнены пациентами. Город и область массово болеют корью.
"Первые признаки у человека – это кашель, заложенность носа, конъюнктивит. Второй этап – это период высыпания", – отметила врач-епидемиолог Одесского областного лабораторного центра Лариса Потиенко.
В областном лабораторном центре подтвердили более 200 больных. 70% из них – дети. Такого уровня заболеваемости в регионе не наблюдалось с 2006 года.
Вспышку заболевания медики связывают с отказом родителей вакцинировать детей. Низкий уровень вакцинации подтверждают и в профильном министерстве.
В прошлом году это было лишь 46%. Это катастрофически мало. В этом году мы надеемся до декабря месяца иметь 90%, – сказала заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.
При этом чиновники добавляют – вакцины для прививок в стране достаточно.
"По состоянию на сегодня вакцин есть 100%. В декабре мы получили более миллиона доз, которые закуплены через международные организации. В этом случае через ЮНИСЕФ", – подчеркнула Сивак.
К профилактической вакцинации украинцев призывает и Всемирная организация здравоохранения. Там отмечают, что среди 53-х стран Европы в Украине ситуация наихудшая.
По прогнозам инфекционистов, уровень заболеваемости может расти. Этому способствует курортный сезон и массовый отъезд детей в летние лагеря.
Напомним, в Украине также предпосылки для эпидемии ботулизма. За последние недели из-за отравления вяленой рыбой умер уже четвертый человек.
Симптомы ботулизма могут маскироваться под другие заболевания и часто случается так, что с отравлением люди идут к офтальмологу или неврологу. "Первый симптом, на который пациенты обращают внимание – это ухудшение зрения. Потом может быть сухость во рту. Чем раньше пациент обратится за помощью, тем более успешным будет лечение", - говорит главный врач Одесской городской больницы Светлана Лаврюкова.