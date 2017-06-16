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Новости
Украина
16 июня 17, 08:57
Украине угрожает эпидемия кори
корь
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Заболевание зафиксировано в 15 областях украины
С чем связана вспышка кори в Украине?

Украину атакует корь. Заболели уже более семи сотен украинцев в 15 областях. Больше всего больных на Прикарпатье и в Одесской области.

Одесские больницы переполнены пациентами. Город и область массово болеют корью.

"Первые признаки у человека – это кашель, заложенность носа, конъюнктивит. Второй этап – это период высыпания", – отметила врач-епидемиолог Одесского областного лабораторного центра Лариса Потиенко.

В областном лабораторном центре подтвердили более 200 больных. 70% из них – дети. Такого уровня заболеваемости в регионе не наблюдалось с 2006 года.

Вспышку заболевания медики связывают с отказом родителей вакцинировать детей. Низкий уровень вакцинации подтверждают и в профильном министерстве.

В прошлом году это было лишь 46%. Это катастрофически мало. В этом году мы надеемся до декабря месяца иметь 90%, – сказала заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.

При этом чиновники добавляют – вакцины для прививок в стране достаточно.

"По состоянию на сегодня вакцин есть 100%. В декабре мы получили более миллиона доз, которые закуплены через международные организации. В этом случае через ЮНИСЕФ", – подчеркнула Сивак.

К профилактической вакцинации украинцев призывает и Всемирная организация здравоохранения. Там отмечают, что среди 53-х стран Европы в Украине ситуация наихудшая.

По прогнозам инфекционистов, уровень заболеваемости может расти. Этому способствует курортный сезон и массовый отъезд детей в летние лагеря.


Напомним, в Украине также предпосылки для эпидемии ботулизма. За последние недели из-за отравления вяленой рыбой умер уже четвертый человек.

Симптомы ботулизма могут маскироваться под другие заболевания и часто случается так, что с отравлением люди идут к офтальмологу или неврологу. "Первый симптом, на который пациенты обращают внимание – это ухудшение зрения. Потом может быть сухость во рту. Чем раньше пациент обратится за помощью, тем более успешным будет лечение", - говорит главный врач Одесской городской больницы Светлана Лаврюкова. 

Источник: ru.tsn.ua
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