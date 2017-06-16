Украине угрожает эпидемия кори

С чем связана вспышка кори в Украине?





Украину атакует корь. Заболели уже более семи сотен украинцев в 15 областях. Больше всего больных на Прикарпатье и в Одесской области.





Одесские больницы переполнены пациентами. Город и область массово болеют корью.





"Первые признаки у человека – это кашель, заложенность носа, конъюнктивит. Второй этап – это период высыпания", – отметила врач-епидемиолог Одесского областного лабораторного центра Лариса Потиенко.





В областном лабораторном центре подтвердили более 200 больных. 70% из них – дети. Такого уровня заболеваемости в регионе не наблюдалось с 2006 года.





Вспышку заболевания медики связывают с отказом родителей вакцинировать детей. Низкий уровень вакцинации подтверждают и в профильном министерстве.





В прошлом году это было лишь 46%. Это катастрофически мало. В этом году мы надеемся до декабря месяца иметь 90%, – сказала заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.





При этом чиновники добавляют – вакцины для прививок в стране достаточно.





"По состоянию на сегодня вакцин есть 100%. В декабре мы получили более миллиона доз, которые закуплены через международные организации. В этом случае через ЮНИСЕФ", – подчеркнула Сивак.





К профилактической вакцинации украинцев призывает и Всемирная организация здравоохранения. Там отмечают, что среди 53-х стран Европы в Украине ситуация наихудшая.





По прогнозам инфекционистов, уровень заболеваемости может расти. Этому способствует курортный сезон и массовый отъезд детей в летние лагеря.



