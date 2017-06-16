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Новости
Украина
16 июня 17, 09:11
Судью по делу Януковича, могут отстранить
Владислав Девятко
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Владислава Девятко хотят привлечь к дисциплинарной ответственности.

Председатель Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко, который возглавляет коллегию судей по делу экс-президента Виктора Януковича о госизмене, может лишиться должности. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источники в Высшем совете правосудия (ВСП).

На Девятко поданы две жалобы. Одна из них была подана 9 марта этого года и находится на рассмотрении члена ВСП Владимира Комкова, вторая совсем недавно – 16 мая. Эта жалоба была направлена члену ВСП Игорю Бенедисюку.

Жалобы касаются профессиональной деятельности судьи и имеет целью привлечь Девятко к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что Девятко в настоящее время является одним из самых известных судей Украины. Именно коллегия под его председательством в апреле вынесла обвинительные приговоры в отношении бывших служащих спецроты МВД Торнадо, а 4 мая начался судебный процесс по делу беглого экс-президента Виктора Януковича, председательствующим в котором также является Девятко.

Как сообщалось, накануне стало известно, что генпрокурор Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос могут оказывать давление на судей, рассматривающих дело Януковича.

По информации источников, Луценко и Матиос недовольны, что подготовительное заседание в судебном процессе затягивается, а судьи Оболонского суда до сих пор не приняли решение о начале основных слушаний.
Korrespondent
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