Судью по делу Януковича, могут отстранить

Председатель Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко, который возглавляет коллегию судей по делу экс-президента Виктора Януковича о госизмене, может лишиться должности. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источники в Высшем совете правосудия (ВСП).

На Девятко поданы две жалобы. Одна из них была подана 9 марта этого года и находится на рассмотрении члена ВСП Владимира Комкова, вторая совсем недавно – 16 мая. Эта жалоба была направлена члену ВСП Игорю Бенедисюку.

Жалобы касаются профессиональной деятельности судьи и имеет целью привлечь Девятко к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что Девятко в настоящее время является одним из самых известных судей Украины. Именно коллегия под его председательством в апреле вынесла обвинительные приговоры в отношении бывших служащих спецроты МВД Торнадо, а 4 мая начался судебный процесс по делу беглого экс-президента Виктора Януковича, председательствующим в котором также является Девятко.

Как сообщалось, накануне стало известно, что генпрокурор Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос могут оказывать давление на судей, рассматривающих дело Януковича.

По информации источников, Луценко и Матиос недовольны, что подготовительное заседание в судебном процессе затягивается, а судьи Оболонского суда до сих пор не приняли решение о начале основных слушаний.