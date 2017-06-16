Генерал объяснил, почему надо отменять АТО

Это объяснил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в комментарии изданию "Обозреватель".





"Этот законопроект дает возможность решать вопросы, которые стоят в нынешних условиях, а не три года назад, как это было в начале АТО, а также закладывает основы для решения этого конфликта на перспективу", – объяснил генерал.





Он добавил, что существующая законодательная база для ведения АТО не соответствует сути процессов, происходящих на Донбассе, ведь через три года ситуация существенно изменилась.





"Надо по максимуму исчерпать мирные возможности и Минские соглашения, и только в случае, когда они не дают результата, переходить к новым возможностям, не отвергая в том числе и силовой путь решения", – пояснил он.



