Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.02
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.20
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 июня 17, 16:40
СБУ пресекла создание агентурной сети спецслужб РФ (ФОТО)
захват
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Служащие СБУ в Одесской области разоблачили создание агентурной сети спецслужб России, в которую планировалось вовлечь полицейских из Украины. 

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, российские спецслужбы отдали приказ организовать агентурную сеть сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

"Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", – сообщает пресс-служба СБУ.


Сотрудники СБУ зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на страну агрессора. При этом шпион записывал разговоры на специальную аппаратуру для возможного шантажа.

Агента российских спецслужб украинские правоохранители задержали на границе при попытке вернуться в Приднестровье.


В настоящее время правоохранители устанавливают возможных сообщников задержанного агента.

Напомним, сотрудники СБУ сумели предотвратить дальнейшее производство поддельного кофе.
URA-Inform
Ещё по теме:
Луценко прокомментировал гибель полковника СБУ в Мариуполе
СБУ сработала на упреждение пикетов магазинов "Рошен"
СБУ - лучшая спецслужба в Европе?
СБУ задержала контрабандистов янтаря в Европу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генерал объяснил, почему надо отменять АТО
noimageСудью по делу Януковича, могут отстранить
noimageУкраине угрожает эпидемия кори
noimageУбежище в Украине попросили двое российских политиков
noimageМэр Николаева считает себя суперменом
Лента новостей