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Новости
Украина
16 июня 17, 21:06
В зоне АТО за сутки погиб один силовик
АТО
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Террористы на востоке все так же продолжают применять вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

Так, в зоне, где сейчас проводится АТО, в течение суток 16-го июня замечена гибель одного силовика – говорится в данных штаба АТО в социальной сети. Сейчас в местах, где проводится АТО, ситуация является непростой – передали сегодня в штабе. При этом украинские защитники ситуацию продолжают контролировать.

Террористы с начала 16-го июня устраивали 18-ть обстрелов по украинским подразделениям. По итогам этих всех обстрелов один силовик все же погиб. При этом террористы все так же применяют запрещенное оружие.

Как сообщал С. Полторак сообщал о росте профессионализма украинской армии.
URA-Inform
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