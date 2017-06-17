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Новости
Украина
17 июня 17, 10:34
Задержан мужчина, который учил обходить запрет ВКонтакте
сепаратист
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Мужчина также был администратором сепаратистского паблика, уверяют в СБУ.

Спецслужбы задержали мужчину, который администрировал антиукраинское сообщество в ВКонтакте. Как сказано в сообщении, среди последних указаний, полученных мужчиной от российских кураторов – активное распространение новостей о блокировании отдельных российских интернет-ресурсов и инструкций относительно обхода запрета с помощью использования VPN-сервисов.

Сотрудники СБУ установили, что сотрудничество с представителями российских спецслужб началось в 2016 году. Ему предложили ему администрировать и наполнять антиукраинское сообщество в интернете. При этом сам украинец был сторонником "русского мира", поэтому согласился выполнять указания.

В материалах, которые распространял украинец,утверждалось что Украина является частью России, украинская армия - не дееспособна.

Напомним, ранее сообщалось, что в СБУ хотят наказывать СМИ за пропаганду России.

"Борьбу со шпионами" СБУ высмеяли в соцсети
Korrespondent
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