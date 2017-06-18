Террористы посадили подростков в глубокий котлован

Они просидели там некоторое время за то, что собирали на запрещенной территории гильзы. Таким образом, четверо детей просидели за свой проступок примерно сутки. Сегодня такая информация поступила от представителей ГУ разведки Минобороны страны.

Согласно данным – согласно приказу главы подразделения подростков посадили в котлован – за то, что те собирали на запрещенной для гражданских территории гильзы.

Как сообщалось, на Донбассе одному из подразделений боевиков не заплатили зарплату – за то, что один из них дезертировал. Это объяснили расходами на поимку беглеца.