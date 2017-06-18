В зоне АТО ранены 3 военных, у Авдеевки боевики стреляли из

Боевики гибридной армии РФ в течение субботы, 17 июня, 22 раза применяли оружие против украинских военнослужащих в Донбассе, в том числе девять раз вели огонь из артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий трое военных ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.





На приморском направлении оккупанты, используя минометы калибра 120 мм, вели огонь по позициям военных вблизи Гранитного и Чермалыка. В районе Павлополя, Славного и Гнутово украинские опорные пункты были обстреляны из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.





На донецком направлении террористы из 152-мм артиллерийских систем открывали огонь по оборонительным укреплениям ВСУ в районе Авдеевки и Калиново. Кроме того, под Авдеевкой кремлевские наемники совершили более 20 выстрелов из танка по позициям украинских военных.





В районе Верхнеторецкого подразделения сил АТО подверглись вражеским обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, неподалеку от Зайцево - из вооружения БМП. Вблизи Каменки российско-террористические войска применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие различных калибров.





На луганском направлении подконтрольные Кремлю бандформирования из пехотного вооружения открывали огонь невысокой плотности по опорным пунктам сил АТО вблизи Станицы Луганской, Новоалександровки и Катериновки. Позднее под Крымским и Катериновкой позиции военных неоднократно попадали под вражеский огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





За минувшие сутки, 16 июня, в результате боевых действий в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.



