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Новости
Украина
17 июня 17, 20:44
В зоне АТО ранены 3 военных, у Авдеевки боевики стреляли из
АТО
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Штаб АТО сообщает о девяти случаях применения подконтрольными Кремлю террористами артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями
Боевики гибридной армии РФ в течение субботы, 17 июня, 22 раза применяли оружие против украинских военнослужащих в Донбассе, в том числе девять раз вели огонь из артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий трое военных ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

На приморском направлении оккупанты, используя минометы калибра 120 мм, вели огонь по позициям военных вблизи Гранитного и Чермалыка. В районе Павлополя, Славного и Гнутово украинские опорные пункты были обстреляны из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. 

На донецком направлении террористы из 152-мм артиллерийских систем открывали огонь по оборонительным укреплениям ВСУ в районе Авдеевки и Калиново. Кроме того, под Авдеевкой кремлевские наемники совершили более 20 выстрелов из танка по позициям украинских военных. 

В районе Верхнеторецкого подразделения сил АТО подверглись вражеским обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, неподалеку от Зайцево - из вооружения БМП. Вблизи Каменки российско-террористические войска применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие различных калибров.

На луганском направлении подконтрольные Кремлю бандформирования из пехотного вооружения открывали огонь невысокой плотности по опорным пунктам сил АТО вблизи Станицы Луганской, Новоалександровки и Катериновки. Позднее под Крымским и Катериновкой позиции военных неоднократно попадали под вражеский огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, 16 июня, в результате боевых действий в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения. 

Источник: liga.net
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