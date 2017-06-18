Марш ЛГБТ в Киеве: онлайн-трансляция, фото

"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017 состоится утром в воскресенье, 18 июня, в историческом центре Киева. Сбор участников гей-парада начался в 9:00 на пересечении улиц Хмельницкого и Владимирской перед входом в дом Учителя (ул. Владимирская, 57).

Начало самого марша - в 10:00. Участники пройдут по улице Владимирской, затем свернут на ул. Льва Толстого и пройдут до площади Льва Толстого. Там марш и должен завершиться. Праворадикалы (Свобода и Правый сектор) с утра блокируют центр Киева, чтобы не допустить шествия. Полиция пропускает участников через металлодетекторы, также выставлены металлические перегородки.

Схема маршрута ЛГБТ-марша:





Организаторы заявляют о 5000 участников, а охранять Киевпрайд-2017 будут 6000 полицейских. Еще полсотни волонтеров будут организовывать колонну и следить, чтобы не было провокаций. На время марша в Киеве перекроют движение транспорта по ряду улиц. Так, временно перекроют движение на Владимирской (от ул. Хмельницкого до Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (от ул. Саксаганского до ул. Скоропадского), ул. Пушкинской (от б-ра Шевченко до ул. Толстого), на бульваре Шевченко (от Бессарабской площади до ул. Леонтовича). В парке Шевченко, мимо которого будет проходить шествие, уже выступают противники гей-сообщества. Между их выступлениями звучит громкая музыка. Волонтеры, которые должны охранять периметр марша, отеды в желтые жилеты: В инструкции участникам гей-парада организаторы указали, что проходить они будут через металлодетекторы, а по окончании парада "основным путем отхода" будет метро. Сообщается, что станция (вероятно, речь о станции Льва Толстого) будет в это время будет открыта только для участников прайда. КГГА поручила КП "Киевский метрополитен" предусмотреть возможность временного закрытия двух станций метро (Льва Толстого и Дворец Спорта) 18 июня. Речь идет о закрытии их для обычных пассажиров с 6 утра до 14:00. Полиции на Владимирской помогает Нацгвардия (фото 112 Украина) Ежегодный форум украинских ЛГБТ-активистов, главным событием которого и является марш, в этом году начался 9 июня. В течение прайд-недели проходили различные дискуссии, выставки и показы фильмов. Праворадикальные организации, среди которых Правый Сектор и Свобода, заявили, что будут блокировать гей-парад. Гей-альянс "Украина" сообщил, что участникам ЛГБТ-марша угрожают расправой.



