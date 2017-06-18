Ситуация в АТО: ранены пятеро украинских военных

За минувшие сутки, 17 июня, подразделения сепаратистов 66 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате боевых действий пять бойцов получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении зафиксировано 28 раз обстрелов. Под огонь из 120-мм минометов попали позиции в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. По Широкино били из танка.

Кроме того, по украинских военных, которые держат оборону возле Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григоровки выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц.

Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, неоднократно открывался огонь по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки и др.