Сегодня в Украине и во всем мире отмечают День отца

"Говорят, любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа!" - отметил в своем поздравлении у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Он поздравил всех украинских мужчин, у которых есть дети.

В третье воскресенье июня во всем мире отмечается День отца





Праздник имеет очень трогательную историю. Впервые его проведение предложила американка Сонора Смарт Додд в 1909 году, а прошел он через год в 1910. Сонора во время церковной службы в День матери осознала, что после смерти мамы, ее и еще пятерых детей воспитывал отец Уильям Джексон Смарт.





В тот день дочь поняла, как много он для нее делал, отказывая себе во многом, чтобы больше дать детям. Он остался в ее глазах самым мужественным, неэгоистичным и любящим человеком. И она захотела почтить память своего отца.





Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата.





А через 56 лет тогдашний президент США Линдон Джонсон сделал праздник общенациональным. Позже и другие страны, в которых декларируется уважение к семейным ценностям присоединились к празднованию Дня отца.





Стоит отметить, что многие страны установили для чествования отцов свои национальные дни: немцы отмечают День отцов в день Вознесения Господня, австралийцы — в первое воскресенье сентября, итальянцы, испанцы и португальцы — 19 марта. В Украине День отца отмечают еще и в третье воскресенье сентября, в этом году празднование приходится на 17-е число. Некоторые европейцы в этом месяце уже поздравили своих отцов — в Литве это сделали в первое воскресенье июня, в Бельгии — во второе. А наши польские соседи сделают это 23 июня.













Празднование Дня отца — это выражение любви и благодарности, о котором дети часто забывают или же празднуют лишь день матери. Цветы дня отца — это розы. Красные приносят и дарят живым родителям, а белые — если отца уже нет в живых. И конечно, празднование дня отца сопровождается подарками, семейными торжествами и общением.





В Украине праздник еще не утвержден на официальном уровне, поэтому есть разногласия в дате проведения. Еще в 2006 общественники начали собирать подписи для обращения к президенту Виктору Ющенко с предложением установить День отца официальным праздником. Проект закона был готов в 2008 году и был предложен президенту, но был отложен из-за финансовых проблем в стране.





Через пять лет уже правительство Азарова предложило беглому президенту Виктору Януковичу проект указа о «Дне отца» с официальной датой в третье воскресение сентября. Указ так и не был подписан и только после Революции достоинства гуманитарный отдел Администрации президента проанализировал проект и дал ему положительную оценку.





С тех пор украинские общественники отмечают День отца в Украине в третье воскресенье сентября. Таким образом украинским папам повезло вдвойне — их можно поздравлять дважды в год.





В этом году детский фонд ЮНИСЕФ ко Дню отца, который в этом году отмечают 18 июня, запустил флешмоб, призвал пользователей Сети публиковать фото со своими папами, обозначив их хэштегом # СуперТатоМоже, # татоможе, #superdads.





«Приближается Международный День отца, который отмечается в более 80 странах мира! Отцы, приглашаем вас публиковать в социальных сетях свои фотографии с детьми и делиться мыслями о роли отца, его значение в жизни и развитии ребенка. Публикуйте свои лучшие моменты хэштегом #EarlyMomentsMatter и # СуперТатоМоже. Тегнить в посте знакомых супертат, передав им эстафету, — и 18 июня мы разыграем приятные подарки от ЮНИСЕФ. Не надо иметь супервозможностей, чтобы быть супертатом. Главное, что нужно, — любовь», — говорится в сообщении фонда на странице в Facebook.