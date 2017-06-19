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Украина
19 июня 17, 09:03
Возле Горловки на мине подорвался грузовик
ОБСЕ.
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Машина с местными жителями взорвалась на противотанковой мине.

Возле поселка Байрак в районе Горловки Донецкой области на противотанковой мине подорвался грузовик с местными жителями. В результате происшествия были травмированы женщина и мужчина, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

"Наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине. По ее словам, инцидент произошел около 19:30 12 июня неподалеку н. п. Байрак, восточнее подконтрольного ДНР г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

Женщина также рассказала, что у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Она добавила, что часто пользовались этой дорогой.

"В Горловке сотрудник экстренной службы сообщил команде Миссии, что грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, подорвался на противотанковой мине. Он добавил, что на месте инцидента были обнаружены шесть противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", - добавляется в отчете.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявляли, что количество жертв на Донбассе выросло.
Korrespondent
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