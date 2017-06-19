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Новости
Украина
19 июня 17, 14:56
Днепр борется с нелегальными заправками
газовая заправка
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Мэрия н.п. Днепр уже приступила к зачистке данного города от нелегальных заправок.

Так, сейчас населенный пункт пытаются очистить от газовых заправок моноблочного типа. Согласно сообщению мэрии – состоянием на 17-е июня демонтировали уже 50 таких заправок. Основная причина этого – нецелевое применение земельных участков для оборудования там заправок.

Согласно заявлению мэра Б. Филатова – в облцентре на данный момент насчитывают примерно 146 газовых заправок, а перед Евровидением в городе убрали примерно 300 таких заправок, которые функционировали без разрешительных документов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мэр столицы В. Кличко обещал убрать все нелегальные заправки.
URA-Inform
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