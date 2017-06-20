В Киеве задержали охранника нардепа на взятке в $200 тысяч

Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Бориса Розенблата по подозрению в получении взятки. При нем были 200 тысяч долларов", – отметил источник.

По его словам, спецоперация проходила в одном из ресторанов Киева, расположенного на улице Владимирской.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе на Волыни изъяли "черную кассу" таможенников в сумме 90 тысяч долларов и 290 тысяч гривен.

Ранее в Киеве чиновника Дарницкой районной госадминистрации поймали на взятке второй раз за год.