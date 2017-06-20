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Новости
Украина
19 июня 17, 23:20
Порошенко раздал ордена за безвиз. Яценюк тоже получил
Яценюк
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Экс-премьер получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени.
Президент Петр Порошенко наградил ряд политиков, журналистов и общественных деятелей за содействие в введении безвизового режима с ЕС, в том числе бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

Экс-премьер получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени. В то же время другие деятели награждены орденом За заслуги III степени, а именно:

журналист Сергей Воропаев (посмертно);

директор общественной организации Институт мировой политики Гетьманчук Алена;

глава МИД Павел Климкин;

чрезвычайный и полномочный посол Андрей Олефиров;

руководитель Офиса УНИАН в ЕС Ирина Сомерен;

председатель правления Международного фонда Видродження, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко;

исполнительный директор общественной организации Европа без барьеров Ирина Сушко.

Источник: sobytiya.net
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