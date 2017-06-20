Порошенко раздал ордена за безвиз. Яценюк тоже получил

Президент Петр Порошенко наградил ряд политиков, журналистов и общественных деятелей за содействие в введении безвизового режима с ЕС, в том числе бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.





Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на его сайте.





Экс-премьер получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени. В то же время другие деятели награждены орденом За заслуги III степени, а именно:





журналист Сергей Воропаев (посмертно);





директор общественной организации Институт мировой политики Гетьманчук Алена;





глава МИД Павел Климкин;





чрезвычайный и полномочный посол Андрей Олефиров;





руководитель Офиса УНИАН в ЕС Ирина Сомерен;





председатель правления Международного фонда Видродження, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко;





исполнительный директор общественной организации Европа без барьеров Ирина Сушко.



