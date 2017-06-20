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Новости
Украина
19 июня 17, 23:38
Новый коррупционный скандал: в центре - депутат БПП
Борислав Розенблат
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Охранник депутата от БПП задержан НАБУ с поличными во время передачи денег. Депутат говорит - подставили
В одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата из фракции БПП по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает 112 канал.

"Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Бориса Розенблата по подозрению в получении взятки. При нем были $200 тысяч", - отметил источник.

По словам собеседника, спецоперация проходила в одном из ресторанов Киева, расположенном на улице Владимирской.

В НАБУ корреспонденту LIGA.net пока не смогли прокомментировать ситуацию.

По словам Розенблата, его охраннику деньги подбросили.

"Хочу сам понять, что происходит. Пока выясняю. Обвиняют в том, что мой охранник якобы получил $200 тысяч. Ему всучили какую-то сумку и сказали передать мне. Затем появились представители НАБУ", - сообщил Розенблат в Facebook.

Депутат убежден, что это провокация.

"Моя позиция такова - это провокация. Причем, планировалась она давно. Видно, что кто-то добросовестно работает над тем, чтобы дискредитировать меня. Сначала хотели обвинить в том, что я не плачу налоги, но не нашли доказательств, теперь вот это. К слову, разгоняют эту информацию без моего комментария конкретные СМИ, которые не отличаются объективностью", - подчеркнул Розенблат.

Он добавил, что будет ждать, когда разберутся и действовать в рамках действующего законодательства.

"Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь, и верю в то, что справедливость восторжествует. Информация о том, что меня допрашивали в НАБУ - не соответствует действительности. Детали позже", - отметил нардеп.

Источник: news.liga.net
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