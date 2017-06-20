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Новости
Украина
20 июня 17, 09:09
Парубий о размещении американских военных резервов в Украине
оружие
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Власти США планируют предоставить нашей стране летальное оборонительное оружие.

Согласно его словам, Украина и США работают над заключением соглашения по безопасности. Таким образом, если это произойдет, то украинское государство получит американские военные резервы на своей территории.

"Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", - отметил Парубий.

Также председатель Верховной Рады добавил, что практика похожих соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

В связи с этим Украина в ближайшие время предоставит свои предложения для данного соглашения.

Напомним, как сообщалось, Джо Байден – вице-президент США , а также  госсекретарь Джон Керри выступили  за поставку Украине летального вооружения. 
URA-Inform
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