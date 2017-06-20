Парубий о размещении американских военных резервов в Украине

Согласно его словам, Украина и США работают над заключением соглашения по безопасности. Таким образом, если это произойдет, то украинское государство получит американские военные резервы на своей территории.

"Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", - отметил Парубий.

Также председатель Верховной Рады добавил, что практика похожих соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

В связи с этим Украина в ближайшие время предоставит свои предложения для данного соглашения.

Напомним, как сообщалось, Джо Байден – вице-президент США , а также госсекретарь Джон Керри выступили за поставку Украине летального вооружения.