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Украина
20 июня 17, 09:24
За последние сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных
АТО
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Боевики 43 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения АТО

За прошедшие сутки боевики совершили 43 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых ранения получили четверо украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Подразделения российско-оккупационных войск вчера относительно меньше применяли тяжелую артиллерию, однако обстреливать позиции ВС Украины из других видов оружия не прекратили. За прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения. Больше всего вражеских вооруженных провокаций зафиксировано на Приморском направлении, а из артиллерии калибра более 100 мм противник бил только на Луганщине", — говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Приморском направлении зафиксировано 19 обстрелов позиций ВСУ. Опорные пункты наших военнослужащих вблизи Широкиного, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового и Марьинки боевики обстреливали из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, иногда применяя зенитные установки и вооружение БТР, в окрестностях Павлополя — из минометов калибра 82 мм, по Талаковке вел огонь вражеский снайпер.

Основная огневая активность на Донецком направлении, по-прежнему, сконцентрирована на южных предместьях Авдеевки — боевики применяли пехотное вооружение и зенитные установки. Позиции в окрестностях Камянки, Зайцево и Новолуганского боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

"Луганское направление. Горячее всего вчера вновь было в районе Бахмутской трассы. Там, вблизи Крымского, российско-террористические бандформирования вчера трижды использовали против украинских защитников минометы калибра 120 мм. Там же оккупанты достаточно интенсивно били из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, без применения артиллерии боевики осуществляли обстрелы позиций ВС Украины, которые расположены неподалеку Станицы Луганской, Новозвановка, Желтого, Айдар и Новоалександровки", — отмечают в сообщении.
Delo
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