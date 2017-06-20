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Украина
20 июня 17, 19:55
В Киеве горит здание бывшего Центрального гастронома (ВИДЕО)
пожар
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По состоянию на семь часов вечера, пожар в центре Киеве все еще не потушили.

Тут горит памятник архитектуры - здание бывшего Центрального гастронома по улице Крещатик, 40/1, расположенный на углу с улицей Богдана Хмельницкого. В тушении пожара принимают участие 15 единиц спецтехники и 75 человек личного состава. Вместе с тем им не удаеться даже локализован возгорание.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, пожар начался после пяти часов вечера. На прилегающей территории сильное задымление, видны языки пламени. Дым виден даже с левого берега.

Вместе с тем в ГосЧС пояснили, что дом, который горит - реставрируется. Он не жилой. Поэтому жертв и пострадавших нет, однако площадь пожара определить трудно из-за расположенного на фасаде баннера.

Вместе с тем полиция перекрыта движение транспорта на Крещатике. В частности, перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади. Возле горящего здания в настоящее время находятся пожарные машины и автомобили скорой помощи.


Спасатели не справляются с тушением пожара, есть угроза того, что огонь может переброситься на другие здания.

В свою очередь, активисты утверждают, что причиной пожара был умышленный поджог.


Напомним, трехэтажное здание по улице Крещатик, 40/1 построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-74 годах. После Второй Мировой войны в нем открылся Центральный гастроном. В 1970-х годах тут была запланирована реконструкция квартала со сносном здания, но его удалось отстоять и в 1994 году оно было признано памятником архитектуры.

Как сообщалось, сегодня на Крещатике в столице возникло масштабное возгорание. Столб черного дыма, по словам очевидцев, заметен далеко от места событий.
URA-Inform
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