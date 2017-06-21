Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.03
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 июня 17, 22:08
Боевики совершили жестокое нападение на наблюдателей
ОБСЕ,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным СММ ОБСЕ, вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей
Вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении СММ в Twitter.

"Вооруженные члены т. н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что детали нападения будут обнародованы в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ДНР запретили ОБСЕ въезжать в поселок Седово.


Источник: liga.net
Ещё по теме:
В Ясиноватой наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел
ОБСЕ заявила об угрозе эскалации на Донбассе
ИГ устроила взрыв миссии НАТО в Кабуле
ООН готовится к новой серии террористических атак
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве горит здание бывшего Центрального гастронома (ВИДЕО)
noimageЯнтарное дело: задержаны шестеро, в т. ч. антикоррупционеры
noimageЗа последние сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных
noimageПарубий о размещении американских военных резервов в Украине
noimageНовый коррупционный скандал: в центре - депутат БПП
Лента новостей