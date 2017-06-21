Боевики совершили жестокое нападение на наблюдателей

Вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении СММ в Twitter.





"Вооруженные члены т. н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", - говорится в сообщении.





В ОБСЕ отметили, что детали нападения будут обнародованы в оперативном отчете СММ ОБСЕ.





Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ДНР запретили ОБСЕ въезжать в поселок Седово.