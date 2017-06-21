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Украина
21 июня 17, 07:54
Подано представление о снятии неприкосновенность с Довгого
Довгий
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Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подписал представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого.

Об этом рассказал во вторник, 20 июня, во время пресс-конференции, сам глава ведомства. По его словам, на прошлой неделе к ним из Генеральной прокуратуры поступили документы о привлечении Довгого к уголовной ответственности за незаконное выделение земли в Киеве в 2007-2009 годах.

На сегодняшний день представление уже подписано и отправлено обратно генеральному прокурору.

Напомним, народный депутат Мустафа Найем на своей страничке в Facebook сообщил, что Генеральная прокуратура Украины готовит представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого.
URA-Inform
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