Какие последствия пожара на Крещатике (ФОТО,Видео)

Пожар на столичном Крещатике в здании бывшего Центрального гастронома тушили более пяти часов. В результате огнем уничтожены все помещения на первом этаже здания на ул. Крещатик, 40/1 – аптеки, кафе и несколько магазинов.

По данным спасателей, в результате пожара на площади тысячу квадратных метров сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания.





Кроме того, имеет место угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации.





Как сообщила УНН пресс-секретарь столичного управления ГСЧС Светлана Водолага, в некоторых магазинах произошли обвалы из-за перегорания конструкций. Сейчас на месте происшествия остаются около 30 спасателей.





Напомним, информация о пожаре на Крещатике поступила около 17.00 накануне, 20 июня. В 19.11 огонь удалось локализовать, а в 21.04 – полностью ликвидировать.

