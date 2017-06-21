Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
28.99
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 июня 17, 10:50
Какие последствия пожара на Крещатике (ФОТО,Видео)
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На месте происшествия остаются около 30 спасателей.

Пожар на столичном Крещатике в здании бывшего Центрального гастронома тушили более пяти часов. В результате огнем уничтожены все помещения на первом этаже здания на ул. Крещатик, 40/1 – аптеки, кафе и несколько магазинов.

По данным спасателей, в результате пожара на площади тысячу квадратных метров сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания. 


Кроме того, имеет место угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации.


Как сообщила УНН пресс-секретарь столичного управления ГСЧС Светлана Водолага, в некоторых магазинах произошли обвалы из-за перегорания конструкций. Сейчас на месте происшествия остаются около 30 спасателей.


Напомним, информация о пожаре на Крещатике поступила около 17.00 накануне, 20 июня. В 19.11 огонь удалось локализовать, а в 21.04 – полностью ликвидировать.
Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
В Киеве у Владимирского собора произошла массовая драка
В Киеве прошел марш вышиванок (ФОТО, ВИДЕО)
Об убийствах и покушении на россиян в Украине
В Лондоне горит 27-этажный дом: есть пострадавшие (видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Из-за митинга усилили охрану Рады (ФОТО)
noimageМы получили от США ультиматум с улыбкой на лице, - Ермолаев
noimageОБСЕ сообщила подробности нападения на патрули в Донбассе
noimageПодано представление о снятии неприкосновенность с Довгого
noimageБоевики совершили жестокое нападение на наблюдателей
Лента новостей