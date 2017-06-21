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Новости
Украина
21 июня 17, 11:14
Из-за митинга усилили охрану Рады (ФОТО)
Рада
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Парламент охраняют около 150 правоохранителей.

Правоохранители усилили охрану порядка возле Верховной Рады из-за митинга – под зданием находятся около 150 силовиков. Как сообщаетУНН, возле парламента собрались около 350-400 человек из разных политических партий.

Митингующие требуют принять новый закон о выборах по открытым спискам.


Перед зданием Рады выставлен забор, за которым стоят представители Национальной гвардии и полиции. Часть из правоохранителей в бронежилетах, также у них есть других спецсредств защиты.


Вблизи парламента расположены шесть автобусов с правоохранителями. Со стороны Мариинского парка и ул.Лютеранской припаркованы пожарные автомобили.
Korrespondent
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