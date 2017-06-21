Из-за митинга усилили охрану Рады (ФОТО)

Правоохранители усилили охрану порядка возле Верховной Рады из-за митинга – под зданием находятся около 150 силовиков. Как сообщаетУНН, возле парламента собрались около 350-400 человек из разных политических партий.

Митингующие требуют принять новый закон о выборах по открытым спискам.





Перед зданием Рады выставлен забор, за которым стоят представители Национальной гвардии и полиции. Часть из правоохранителей в бронежилетах, также у них есть других спецсредств защиты.





Вблизи парламента расположены шесть автобусов с правоохранителями. Со стороны Мариинского парка и ул.Лютеранской припаркованы пожарные автомобили.



