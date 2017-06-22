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Новости
Украина
21 июня 17, 23:43
Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге
Саакашвили
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Политик прибыл в Кривой Рог в связи со злоупотреблениями в деятельности высшего муниципального руководства.
Хулиганы забросали бывшего главу Одесской областной государственной администрации яйцами и зеленкой, тем самым прервав речь политика, который обращался к жителям города после церемонии возложения цветов к памятнику воинам АТО в Кривом Роге. 

Визит на Днепропетровщину Саакашвили совершил в воскресенье, 18 июня, по приглашению местных активистов.



Как сообщает "Dnepr24", облитый зеленкой, экс-губернатор пошутил, что его приняли в "Партию зеленых". В сообщении также говорится, что хулиган не сумел скрыться, был задержан правоохранителями и доставлен в отделение.



Поводом для визита Саакашвили стали обыски в местном горсовете и выявление прокуратурой злоупотреблений в деятельности высшего руководства города.


2 июня неизвестный в камуфляже облил зеленкой лицо депутата от фракции "Оппозиционный блок" Натальи Королевской в Одессе.

Источник: zn.ua
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