Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге

Хулиганы забросали бывшего главу Одесской областной государственной администрации яйцами и зеленкой, тем самым прервав речь политика, который обращался к жителям города после церемонии возложения цветов к памятнику воинам АТО в Кривом Роге.





Визит на Днепропетровщину Саакашвили совершил в воскресенье, 18 июня, по приглашению местных активистов.













Как сообщает "Dnepr24", облитый зеленкой, экс-губернатор пошутил, что его приняли в "Партию зеленых". В сообщении также говорится, что хулиган не сумел скрыться, был задержан правоохранителями и доставлен в отделение.













Поводом для визита Саакашвили стали обыски в местном горсовете и выявление прокуратурой злоупотреблений в деятельности высшего руководства города.







