Суд вернул в собственность Киева недвижимость на Подоле

Суд вернул Киеву недвижимость на территории Старого Подола стоимостью почти 5,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.





В собственность территориальной общины Киева вернули нежилые помещения площадью 150,7 кв м в историческом ареале на улице Межигорской.





Объект незаконно вывели из коммунальной собственности без решения Киевсовета и какой-либо оплаты на основании поддельного договора купли-продажи.





Решение о возвращении недвижимости в коммунальную собственность принял хозяйственный суд Киева.



