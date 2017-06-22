Визит Порошенко в США: какие вопросы обсуждались

В рамках встреч Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, с главами Пентагона, Госдепартамента и других структур США не обсуждалось возможное расширение нормандского формата. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также находилась в американской столице.





Отвечая на вопрос, обсуждались ли возможное расширение или изменение нормандского формата и минского процесса, Геращенко ответила: "Нет. Под минскими соглашениями стоит подпись Путина, он должен их выполнять - и это ключевое. Зато на всех встречах обсуждалась дальнейшая координация усилий в рамках минского процесса, нормандского формата и более активное привлечение США к процессу установления мира в Донбассе. Особенно акцентировалось на вопросе освобождения заложников".





По ее словам, не было никаких намеков по обмену оккупированного Крыма на Донбасс.





"На всех встречах звучала позиция американской стороны, что санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая возврат Крыма и Донбасса. Примечательно, что именно в день визита президента в США были расширены американские санкции против РФ", - подчеркнула Геращенко.





Она также уточнила, что на встречах не шла речь о законопроекте о реинтеграции Донбасса.





"Ни этот, ни другие законопроекты не обсуждались. Но тема урегулирования инспирированного РФ конфликта в Донбассе была одной из ключевых. И в этом контексте обсуждался широкий круг вопросов урегулирования конфликта и возвращения мира на Донбасс", - уточнила Геращенко.





Геращенко добавила, что Украина занимает важное место в международной повестке дня новой администрации.





"Есть несколько приоритетных для администрации тем, которые имеют первоочередное внимание: это взаимоотношения с РФ, сирийский кризис, другие. Чтобы быть интересными - нам надо серьезно работать с нашим стратегическим партнером, активизировать диалог с ключевыми персонами администрации, Конгрессом и Сенатом. Это очевидно, поэтому на всех встречах звучали конкретные предложения, которые имеют вылиться в подписание соглашений", - подчеркнула Геращенко.





Первый вице-спикер сказала, что в вопросе конкретных соглашений сейчас идет работа над их подготовкой и формализацией, в частности, в сфере безопасности.





21 июня сообщалось, что все восемь встреч украинской делегации во главе с президентом в Вашингтоне были посвящены координации с США позиции по войне в Донбассе.





20 июня 2017 года президент Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.



