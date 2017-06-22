В ОБСЕ сообщили о новых позициях сепаратистов

Миссия ОБСЕ на Донбассе сообщает о противотанковых минах на автодороге Т0519. Их удалось зафиксировать при помощи беспилотника, сообщается в отчете ОБСЕ.

"20 июня мини-БПЛА СММ впервые зафиксировал наличие 13 противотанковых мин, установленных в два ряда (на расстоянии примерно 50 м друг от друга) на автодороге Т0519 между блокпостами Вооруженных сил Украины и ДНР вблизи подконтрольного ДНР с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя)", - сказано в сообщении.

Также в миссии заявили о новых позициях сепаратистов.

"На основе доступных СММ спутниковых данных от 19 июня было установлено, что территория полигона вблизи подконтрольного ДНР с. Маркино (94 км к югу от Донецка) примерно в 4 км от границы с Российской Федерацией была расширена за счет свежевырытых траншей и новых обустроенных позиций. Согласно доступным данным наблюдения было также выявлено шесть грузовиков военного типа, транспортные средства и 28 неопознанных единиц техники, а также новые воронки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе атаковали представителей ОБСЕ.

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