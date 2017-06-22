Украина и КНР обсудили отношения в визовой сфере

Также речь шла про расширение присутствия консулов Украины в КНР. Про это рассказали в Департаменте украинского МИД.

Так, стороны говорили про вопрос своих отношений в визовой и миграционной сфере, обсудили либерализацию визового оформления для некоторых граждан. Также говорили про вопросы защиты консулов обеих государств.

Также обговорили и дело о расширении дипприсутствия в КНР Украины, в н.п. Чунцин – в частности.

Как сообщалось,Франция и наша страна согласовали некоторые условия ведения сотрудничества своих оборонных ведомств.