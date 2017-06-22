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Новости
Украина
22 июня 17, 09:49
Украина и КНР обсудили отношения в визовой сфере
Украина и КНР
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Украина и Китай 21-го июня говорили про либерализацию визитов для некоторых граждан обеих государств.

Также речь шла про расширение присутствия консулов Украины в КНР. Про это рассказали в Департаменте украинского МИД. 

Так, стороны говорили про вопрос своих отношений в визовой и миграционной сфере, обсудили либерализацию визового оформления для некоторых граждан. Также говорили про вопросы защиты консулов обеих государств.

Также обговорили и дело о расширении дипприсутствия в КНР Украины, в н.п. Чунцин – в частности.

Как сообщалось,Франция и наша страна согласовали некоторые условия ведения сотрудничества своих оборонных ведомств.
URA-Inform
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