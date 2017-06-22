В киевском метро погиб зацепер

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
Как отмечается, попытка проехать на крыше вагона метро закончилась смертью экстремала.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.
"Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения!", - гласит сообщения.
Также в пресс-службе предприятия призвали пассажиров не нарушать правила поведения в метрополитене и ценить свою жизнь.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", утром восьмого июня пассажир упал под поезд на станции "Академгородок" Святошинско-Броварской лини Киевского метрополитена.