Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.03
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 июня 17, 09:54
В киевском метро погиб зацепер
зацепер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ночь на 22 июня 2017 года между станциями "Левобережная" и "Дарница" в столичном метро погиб зацепер, который хотел проехаться на вагоне поезда.

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Как отмечается, попытка проехать на крыше вагона метро закончилась смертью экстремала. 

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

"Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения!", - гласит сообщения.

Также в пресс-службе предприятия призвали пассажиров не нарушать правила поведения в метрополитене и ценить свою жизнь.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", утром восьмого июня пассажир упал под поезд на станции "Академгородок" Святошинско-Броварской лини  Киевского метрополитена.
URA-Inform
Ещё по теме:
Взрыв на Владимирской: найдены фрагменты взрывчатки
В Москве выпустили билеты метро с Керченским мостом - Фото
В московском метро по ошибке объявили воздушную тревогу
Киевское метро на время Евровидения изменит график работы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
22 июня: День скорби и почтения памяти жертв войны
noimageУкраина и КНР обсудили отношения в визовой сфере
noimageВ ОБСЕ сообщили о новых позициях сепаратистов
noimageВизит Порошенко в США: какие вопросы обсуждались
noimageСуд вернул в собственность Киева недвижимость на Подоле
Лента новостей