22 июня: День скорби и почтения памяти жертв войны





22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны, которая является составной частью Второй мировой войны.





Ниже приводится справочная информация.





На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.





Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, а через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия.





Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.





Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени. Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.





Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Полностью или частично было разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.





5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.





"Новая" история





Украина стала эпицентром боевых действий в годы Великой Отечественной. За победу над нацизмом украинский народ заплатил дорогую цену. Украина потеряла пятую часть населения, на фронте погибли 1,3 млн украинцев, оккупанты уничтожили 1 млн 366 тыс. военнопленных и 3,9 млн мирных жителей, на принудительные работы в Германию было вывезено около 2,5 млн человек.





Ежегодно в Украине 22 июня отмечается День скорби и памяти жертв войны, учрежденный Указом президента Украины Леонидом Кучмой в 2000 году "… с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвига и жертвенности".





В 2011 году Верховная Рада ввела обязательную всеукраинскую минуту молчания в день начала Великой Отечественной войны 22 июня.





В мае 2015 года в Украине вступил в силу принят пакет законов о "декоммунизации". Страна вычеркнула из историографии понятие "Великая Отечественная война".



