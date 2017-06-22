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22 июня 17, 17:03
Арестован экс-глава Печерской налоговой инспекции Киева
суд
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Апелляционный суд столицы арестовал Андрея Драгуна до 21 июля 2017 года с правом внесения залога в размере 5 млн грн
Апелляционный суд Киева в четверг, 22 июня, арестовал экс-начальника Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева Андрея Драгуна на один месяц с правом внесения залога в размере 5 млн грн. Бывший чиновник был взят под стражу в зале заседаний, сообщает пресс-служба суда. 

Коллегия судей удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры и постановила "применить против подозреваемого Драгуна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 включительно и определить альтернативную меру пресечения - залог в размере 5 млн грн". 



Драгун был задержан 24 мая 2017 года в ходе масштабной спецоперации Нацполиции и военной прокуратуры, во время которой задержали 26 бывших руководителей налоговой службы времен Виктора Януковича. Следствие подозревает Драгуна в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением. 

25 мая Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в аресте экс-чиновника и отпустил его под залог в размере 4 млн грн.

21 июня 2017 года сообщалось, что Апелляционный суд Киева арестовал бывшего главу Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука

Источник: liga.net
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