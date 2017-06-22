Радиационное ЧП в Борисполе: известны подробности (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, радиоактивные материалы пытался провезти через границу иностранец, который направлялся на рейс «Киев-Тель-Авив».

В ходе осмотра оказалось, что 49-летний гражданин Израиля хотел вывезти в багаже высотомер и термометр. Именно на эти предметы и среагировала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Прибор показал завышенную дозу гамма-излучений, что опасно для здоровья человека.

Пограничники сняли с рейса нарушителя и проинформировали о данном факте соответствующие органы.









Источник: «Знай.ua«