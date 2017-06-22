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22 июня 17, 18:05
Радиационное ЧП в Борисполе: известны подробности (фото)
радиация
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Пограничники в международном аэропорту Борисполь обнаружили опасный предмет у одного из пассажиров

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, радиоактивные материалы пытался провезти через границу иностранец, который направлялся на рейс «Киев-Тель-Авив».

В ходе осмотра оказалось, что 49-летний гражданин Израиля хотел вывезти в багаже высотомер и термометр. Именно на эти предметы и среагировала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Прибор показал завышенную дозу гамма-излучений, что опасно для здоровья человека.

Пограничники сняли с рейса нарушителя и проинформировали о данном факте соответствующие органы.



Источник: «Знай.ua«
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